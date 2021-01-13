Diletta Leotta kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Diletta Leotta ve Can Yaman sevgili mi?
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Diletta Leotta kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Diletta Leotta ve Can Yaman sevgili mi?

13.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:22
Diletta Leotta kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Diletta Leotta ve Can Yaman sevgili mi?

İtalyan sunucu ve spiker Diletta Leotta, Can Yaman ile ilişki haberleriyle gündem oldu. Sosyal medyada ve internette Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi? Diletta Leotta Kaç yaşındadır?

İtalyan sunucu ve spiker Diletta Leotta, Can Yaman ile ilişki haberleriyle gündem oldu. Sosyal medyada ve internette Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi? Diletta Leotta Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyundadır. Giulia Diletta Leotta, Sicilya Catania'daki bir İtalyan televizyon sunucusu. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.

Diletta Leotta Can Yaman ile görüşmektedir ve bir ilişkileri olduğu söylenmektedir. Henüz taraflardan bir açıklama gelmemiştir.

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