Diler, Radyocular Gününde radyocuları ziyaret etti

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, 13 Şubat Radyocular Günü dolayısıyla radyocuları ziyaret etti.

Radyocular Günü dolayısıyla Radyo Kral Yöneticisi Gazeteci Burak Cansel ve Radyo Tek Yöneticisi Gazeteci Selehattin Alptekin ile bir araya gelen Başkan Saliha Diler'e, kadın kolları üyeleri eşlik etti.

Bütün radyocuların 13 Şubat Radyocular Gününü kutladığını söyleyen Başkan Saliha Diler, "Radyo tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde aktif bir şekilde 7/24 yayın yapan en hızlı medya iletişim ağıdır. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biride radyolar oldu. Pandeminin bitmesiyle inanıyorum ki radyolar yaşadğı sorunları geride bırakarak eski yayın hayatlarına kavuşacaktır. İlimizde yayın yapan radyoların ayakta kalması için ve sorunlarını çözmek için başta biz siyasetçiler olmak üzere tüm esnafımız ve halkımız destek olmalıdır. Radyoların yaşaması için onlara olan desteği hepimizin vermesi gerektiğinin farkındayız. Bu vesileyle 13 Şubat dünya radyocular gününü kutluyor tüm radyocu ve yayıncılara başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Gazeteci Burak Cansel ise, "13 Şubat Dünya Radyocular Günü münasebetiyle bizi ziyaret eden AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Saliha Diler ve yönetimine teşekkür ediyorum. İlimizde yayın yapan radyolar kentin sosyoekonomi sorunlarıyla birlikte tüm sorunlara eğilip sık sık bunlarla ilgili canlı yayınlar yapıyoruz. Radyolar, her süreçte olduğu gibi pandemi sürecinde de elini taşın altına koyan bir medya sektörü olmuştur. Ayrıca son yıllarda radyolarımızın ekonomik sorunları ön plana çıkmaktadır. Pandemi süreciyle birlikte yaşanan olumsuz ekonomik şartlardan dolayı yayın hayatı sürdürülemez duruma gelmiştir. Yapılan son elektrik zammıyla birlikte radyoların artık ayakta kalamayacağı bir sürece girdi" diye konuştu.

Gazeteci Selehattin Alptekin ise konuşmasında, radyoların yaklaşık 30 yıldır bu memlekete hizmet ettiğine ancak gerekli desteği göremediklerini, zor durumlarda radyolardan halkı aydınlatmak için sürekli destek istendiğini ancak yeterli desteğin kamu ve halktan alamadıklarını söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Politika