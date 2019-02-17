Dilenerek topladıkları parayla 3 araba aldılar, noterde kameralara yakalandılar

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler noterde paraları sayıp, işlem yaptırırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip ilçesindeki kavşaklarda, caddelerde ve kalabalık yerlerde duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar, topladıkları parayla 3 adet araç aldılar, aldıkları araçların noter işlemlerini yaptırırken vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandılar.

Görüntülerde ceplerinden ve cüzdanlarından tomarla para çıkarıp, paraları sayan ve kendi aralarında konuşan şahıslar daha sonra araç devir işlemlerini yaptırıp noterden ayrıldı.

Görüntüleri gören vatandaşlar ise görüntülere yansıyan şahısları dilenci olarak bildiklerini ve gördüklerinde ise büyük şok yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA