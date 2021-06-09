Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı
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Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı

Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.

Şuhut'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Şuhut Sanayi Sitesi istikametinde düzenlediği dilenci operasyonunda 1 kadın dilenirken suçüstü yapıldı. Yakalanan kadın ardından ekipler tarafından Afyonkarahisar-Şuhut otobüsüne bindirilip ilçeden uzaklaştırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı
Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı
Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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