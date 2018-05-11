Dilenciyi "Vurun" Deyip Kalabalıkla Birlikte Linç Eden Zabıta Açığa Alındı!
Karaman'da yakaladıkları dilenciyi, "Gelin vurun" diye seslendiği çevredekilerle birlikte linç eden zabıta, soruşturma sonrası açığa alındı.
Karaman'da ihbar üzerine gittikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenciyi, çevredekileri gösterip, "Gelin vurun" diyen zabıta memuru, belediye tarafından açığa alınıp, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da zabıta hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
İHBAR ÜZERİNE 2 ZABITA GİDİP DİLENCİYİ YAKALADI
Olay, çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu.
ZABITALAR, VATANDAŞLA BİRLİKTE DİLENCİYİ LİNÇ ETTİ
Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.
DİLENCİYİ GÖSTERİP "GELİN VURUN" DEDİ
Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı.
Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.
KALABALIK DİLENCİYE SALDIRDI
Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,"50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor" dedi.
Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
ZABITA AÇIĞA ALINDI
Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.'yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı.
Belediye yetkilileri, zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve dilenci olduğu ileri sürülen kişinin de ekibe yumruk atıp, falçata tabir edilen bıçakla saldırmaya çalışıp kaçtığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını belirtti.
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Düşene vuran çok olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aksaray ilinde haluk şahin yazgıya (bld. Bşk kendisi) çagrımdır: her yer seyyar satıcı, dilenci kaynıyor. Kaçak pansiyonlar var. Temiz olmayan lokantalar, marketler var. Esnafı zabıtalar denetleniyor, kafeler caddesinde kafelerde akşam hep sigara içiliyor içerde hiç ceza kesilmiyor. Gerekenler yapılsın artık. Dönerciler sağlıksız dönerlerdi. Kesin para cezası .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır68: Aynen dönerler, lokantalar hep sağlıksız orda. Marketlerde, kafelerde içerisi hep sigara dumanı. Ayrıca kılıçaslan parkı, kazıklı park, bölcekteki parklarda akşamları gürültü yapan torbacılar oturuyor genelde. Ailelere evlere sesleri rahatsızlık veriyor. polis el atsın işini iyi yapsın. Parkları akşam denetleyin.3 Yayından Kaldır
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direk bütün suçu zabıtaya atanlar görüyorumbüyük ihtimal bunlar seyyar satıcılık yapmıştırbelkide aramızda dilnecide vardırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o zabıta artık kimseye karışmaz. dilenci denilen serseri bıçak çekip yumruk atmış ne yapsın zabıta. bu ülkede zaten hep haklılar suc alır. dilencide 125 lira öder çıkar. vay ülkem vay. bence zabıtacıları eğitime alın demektense hakim ve savcıları birkez daha eğitime almak lazım hiç adam gibi ceza verdiklerini görmedimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır