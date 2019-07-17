Dilencinin üzerinden piyango biletleri çıktı
Manisa'da yakalanan bir dilencinin üzerinden 450 lira nakit para, şans oyunu kuponları ve Milli Piyango biletleri çıktı.
Manisa'da yakalanan bir dilencinin üzerinden 450 lira nakit para, şans oyunu kuponları ve Milli Piyango biletleri çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine şehir merkezinde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı.
Dilencinin üzerinde yapılan aramada, 450 lira nakit para, oynanmış şans oyunu kuponları ve Milli Piyango biletleri bulundu.
Dilenen kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
Osman Kavala, Soros iddiasını yanıtladı: Vakfın yönetim kurulu üyeliği dışında özel bir ilişkim olmadı
Son Dakika Haberleri
16:16 HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AYRILAN DAVADA KARAR (Erhan Tuncel'in adliyedeki görüntüsü)