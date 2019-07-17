Dilencinin üzerinden piyango biletleri çıktı

Manisa'da yakalanan bir dilencinin üzerinden 450 lira nakit para, şans oyunu kuponları ve Milli Piyango biletleri çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine şehir merkezinde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı.

Dilencinin üzerinde yapılan aramada, 450 lira nakit para, oynanmış şans oyunu kuponları ve Milli Piyango biletleri bulundu.

Dilenen kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA