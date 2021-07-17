Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı

Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan bir şahsın üzerinden bin 25 TL para çıktı, zabıta ekiplerince vatandaşların duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemesi uyarısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan bir şahsın üzerinden bin 25 TL para çıktı, zabıta ekiplerince vatandaşların duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemesi uyarısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bilip insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde Cami Kebir Mahallesi, Cami Kebir Cami önünde camiden çıkan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadın yakalandı. Dilencinin yapılan üst aramasında toplam bin 25 TL para çıkarken, üzerinden çıkan para kamuya aktarılmak üzere tutanak karşılığı müsadere edildi. Ayrıca dilenci kadına, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği 'İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Zabıta Daire Başkanlığınca vatandaşlardan duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi uyarısı yapılarak, "Vatandaşlarımızın sağlık esenlik huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mustafa Er Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:55:35. #1.15#

title