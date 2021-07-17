Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan bir şahsın üzerinden bin 25 TL para çıktı, zabıta ekiplerince vatandaşların duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemesi uyarısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan bir şahsın üzerinden bin 25 TL para çıktı, zabıta ekiplerince vatandaşların duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemesi uyarısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bilip insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde Cami Kebir Mahallesi, Cami Kebir Cami önünde camiden çıkan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadın yakalandı. Dilencinin yapılan üst aramasında toplam bin 25 TL para çıkarken, üzerinden çıkan para kamuya aktarılmak üzere tutanak karşılığı müsadere edildi. Ayrıca dilenci kadına, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği 'İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Zabıta Daire Başkanlığınca vatandaşlardan duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi uyarısı yapılarak, "Vatandaşlarımızın sağlık esenlik huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı