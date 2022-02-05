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Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

BURSA'da İnegöl ilçesinde, dilencilik yapan Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da İnegöl ilçesinde, dilencilik yapan Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı. Paralarına el konulan Ali S.'ye 277 TL ceza uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan Ali S.'yi yakaladı. Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı. Paraya el konurken, Ali S.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 277 TL idari para cezası uygulandı.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 TL. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın."


Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

Dilencinin üzerinden 705 TL çıktı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Türk Lirası, İnegöl, Güncel, Haber

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