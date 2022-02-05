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Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı

AA - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinden 705 lira çıktı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinden 705 lira çıktı.

İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki birçok noktada dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dilenerek para toplayan Ali S. (70), ekiplerce yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.

İncelemede Ali S'nin üzerinden bir günde topladığı 705 lira çıktı.

Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyerek, "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 lira. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın. Dilencilik meslek olmasın." ifadelerini kullandı.

Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı

Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı

Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı

AA - Güncel

İnegöl Belediyesi, Zabıta, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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