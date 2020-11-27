Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti
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Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti

27.11.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:24

Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti; Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı İstanbul Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı.

Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti;

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı. Yakalanan şahsın dilendiği anlar kameralara yansıdı.

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Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi'nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 Euro, 300 Dolar, 3 bin 345 Türk lirası ve araba anahtarı bulundu. Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti
Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti
Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti
Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti
Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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