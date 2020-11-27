Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti

Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti; Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı İstanbul Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı.