Dilencinin sakladığı paralar iç çamaşırından çıktı

Kahramanmaraş'ta duygu sömürüsü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda bir dilencinin sakladığı bin 700 lira iç çamaşırından çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta duygu sömürüsü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda bir dilencinin sakladığı bin 700 lira iç çamaşırından çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında insanların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik kentin işlek cadde ve sokaklarında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 3 günde 16 dilenci yakalanırken, Mahmud A. (69) adlı dilencinin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına sakladığı kesede bin 700 lira, cebinde ise 88 lira ele geçirildi.

Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulurken, yakalanan 16 dilenciye bin 812 lira para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı