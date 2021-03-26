Dilencinin cebinden çıkan para şaşırttı
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Dilencinin cebinden çıkan para şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dilencinin cebinden çıkan para şaşırttı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Çoban mevkiinde yakalanan şahsın üzerinden 875 TL çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Çoban mevkiinde yakalanan şahsın üzerinden 875 TL çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri son olarak Çoban mevkiinde insanların dini duygularını sömürerek avuç açan bir kişiyi yakaladı. Vatandaşın dini duygularını istismar ederek dilenen şahsın üzerinden 875 TL çıktı. Zabıta Müdürlüğü Karakoluna getirilen şahsa Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılarak, elde ettiği haksız kazanç Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirildi.

"153'e ihbar edin"

Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik mücadelenin süreceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi meslek haline getiren kişilerle mücadelemiz sürecek. Ricamız bu tür şahıslara taviz vermemeleri ve 153 Beyaz Masayı arayarak bu şahısları ihbar etmeleridir" denildi. - DÜZCE

Dilencinin cebinden çıkan para şaşırttı
Dilencinin cebinden çıkan para şaşırttı
Dilencinin cebinden çıkan para şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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