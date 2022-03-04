Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı - Haberler

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Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda M.K. isimli kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı.

KAHTA, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda M.K. isimli kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yaparken yakalanan M.K., merkeze götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K.'nın üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 TL bulunduğu tespit edildi. Tutanakla paraya el konulurken, M.K. hakkında ise kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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