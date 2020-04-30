Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı
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Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı

Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı
30.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:45

Erzurum'da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Adnan Menderes Mahallesi Beyazevler kavşağında Suriye uyruklu Kader N. kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan para istedi. Öte yandan yine Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi'nde Ecer T. isimli kadın yoldan geçenlerden para istedi. İki şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak işlem yapılmak üzere Palandöken ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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