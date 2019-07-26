Dilencilerin "kırık yumurta" numarası deşifre oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, marketten aldıkları yumurtaları yere atıp kaza sonucu kırıldığı izlenimi vererek yoldan geçenlerden para dilenen iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde yanlarında biri bebek iki çocuk bulunan iki kadının durumundan şüphelenen Yunus timleri, kadınları takibe aldı.

Ekipler, çocuklarıyla dilenen iki kadının, topladıkları paralarla marketten aldıkları yumurtaları yere atıp kırdıklarını ve insanların duygularını istismar etmeye çalıştıklarını belirledi.

Dilenci kadınların "kırık yumurta" numarasını deşifre eden polisler, kimlik kontrolünde kadınların Konya'dan geldiklerini tespit etti.

Dilenciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA