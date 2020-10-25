Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu
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Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu

25.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:16

Taksim'de dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu.

Taksim'de dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Taksim'de iki dilenci grubu arasında "Neden bölgeme girdin" kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

-İHA-

Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu
Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu
Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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