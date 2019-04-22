Dilencilere Operasyon

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde cami çıkışlarında market çıkışlarında ve diğer alanlarda vatandaşların dini duygularını suistimal ederek dilenenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde dilenenlere ve çocukları dilendirenlere yasal işlem yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA