Dilencilerden 6 bin 690 TL çıktı
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Dilencilerden 6 bin 690 TL çıktı

Dilencilerden 6 bin 690 TL çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yakaladığı 6 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 690 TL çıktı.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yakaladığı 6 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 690 TL çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanları mesken tutup, vatandaşların merhamet duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı düzenlediği operasyonlara devam ediyor. Bilhassa son zamanlarda artan şikayetler üzerine bu konuya özel dilencilik denetim ekibi oluşturuldu. Zabıta amiri nezaretinde 4'ü motorlu olmak üzere 20 zabıta personelinden oluşan ekip, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanları mesken tutup, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara sıkı takip başlattı. Sadece dün yapılan denetimlerde biri çocuk 6 dilenci yakalanırken, Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 690 TL çıktı.

Haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paraya el konuldu. Öte yandan çocuk yaştaki dilenci hakkında işlem yapılması için konu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından açıklamada, vatandaşların dilencilerin sözlerine itibar etmemesi, bağış yapmak isteyen vatandaşların da yardımlarını ilgili kurumlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecekleri belirtildi. - BURSA

Dilencilerden 6 bin 690 TL çıktı
Dilencilerden 6 bin 690 TL çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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