Dilenciler yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yılbaşı kalabalığını fırsata çeviren dilenciler, küçük çocuklarıyla birlikte İstiklal Caddesi üzerinde dilendi. Dilenen çocuklar kutlamalara katılanların bacaklarına sarılarak para istedi.

İstanbul'da dilenci kadınlar yılbaşında oluşan kalabalığı fırsata çevirdi. Dilenci kadınlar, çocuklarıyla birlikte kutlamaya gelenlerden para istedi. Bir çocuğun yılbaşı kutlamasına gelen turistlerin ayağına sarılarak para istediği görüldü. Dilenciler gece boyu belli noktalarda oturarak gelen geçenlerden para istemeye devam etti.