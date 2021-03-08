Dilenciler kaçtı zabıtalar kovaladı

Osmaniye'nin işlek caddeleri üzerinde dilencilik yapan şahıslara yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer ararken, dilenciler ile zabıta ekipleri arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent genelinde dilenci operasyonu düzenledi. Musa Şahin Bulvarı ile kentin işlek caddeleri üzerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda dilenciler ekipler tarafından tek tek yakalanarak zabıta aracına bindirildi. Her köşe başını mesken tutan dilenciler özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerlerinde kırmızı ışıkta duran sürücülere zor anlar yaşatırken araçların arasında dolaşarak da canlarını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer ararken, dilenciler ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı. Pes etmeyen ekipler kovaladıkları dilencileri de tek tek yakalamayı başardı.

Operasyona İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı