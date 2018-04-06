Dilenciler Gazeteciye Saldırdı

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetlemede, dilenciler kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Zile Belediyesi Zabıta ekipleri Cuma gününü fırsat bilip ilçeye gelen dilencilere yönelik 9 cami ve mahallelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 10 zabıta personelinin katıldığı denetlemede, şehir dışından gelen dilenciler haklarında işlem yapılarak şehir dışına gönderildi. Zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçarken, kendilerini çeken basın mensuplarına da saldırdı. Bazı dilencilerin ilgili kurumlardan yardım almasına karşın dilencilik yaptıkları ortaya çıktı.

Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer ilçede dilencilere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ekibimizle bugün şehrimizin 9 adet camisinde denetleme yaptık. Camilerimizde dilencilik yapan bazı şehir dışından gelen vatandaşlarımızı toplayarak gerekli cezayı işlemler uygulanmış olup, şehir dışına gönderdik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - TOKAT