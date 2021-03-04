Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
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Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

04.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:41
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi.

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi. Paralara el konulurken, dilencilere idari para cezası uygulandı. 

Kentte zabıta ekipleri şikayet üzerine dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çoğu çocuk dilencilik yapanları Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Bazı dilencilerin topladıkları bozuk paraları zabıtalara vermemek için yanlarında taşıdıkları ekmek arasına gizlediği görüldü. Zabıtalar ekmeklerin içindeki bozuk paralara el koydu. Dilencilere idari para cezası uygulandı. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, "Çok sayıda dilenci yakaladık ve yakalanan dilenciler topladıkları paraları ekmeğin arasına sakladıklarını tespit ettik" dedi.


Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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