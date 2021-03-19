Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2
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Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2

19.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:18
Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2

SİVAS'ta zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 dilenci yakalandı.

SİVAS'ta zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları, somun ekmeklerin arasına gizlediği görüldü.

Kent genelinde denetim yapan Sivas Belediyesi Zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonları sürüyor. Zabıta ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi, İnönü Bulvarı 50'inci Yıl Kavşağı ve Saitpaşa Caddesi üzerinde dilencilik yaptıkları belirlenen Y.K., F.T., S.P. ve Ç.A.'yi yakaladı. Yakındaki polis merkezine götürülen dilencilerin üzerleri ve eşyaları arandı. Dilencilerden S.P.'nin yanındaki poşette bulunan 2 ekmeğin ağırlığı dikkat çekti. Ekmeklerden birinin arasından metal para, diğerinden ise cüzdan içerisinde kağıt para olmak üzere toplamda 222 TL çıktı. Şüphelilerin üzerlerinde bulunan paralara el konularak, haklarında Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince işlem yapıldı.

Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2
Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2
Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2
Dilencinin topladığı paralar ekmek arasından çıktı-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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