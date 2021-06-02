Büyükşehir Zabıtası Dilendirilen Çocuklar İçin Harekete Geçti
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Büyükşehir Zabıtası Dilendirilen Çocuklar İçin Harekete Geçti

Büyükşehir Zabıtası Dilendirilen Çocuklar İçin Harekete Geçti
Habermetre - Haberler | 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde, ana arterlerde, kavşaklarda, bulvarlarda, duygu sömürüsü yaparak cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde, ana arterlerde, kavşaklarda, bulvarlarda, duygu sömürüsü yaparak cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. 2021 yılı mayıs ayı sonu itibariyle denetimlerde toplam 260 dilenciye müdahale edilirken, küçük yaştaki 27 çocuk, tutanak karşılığı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan üst aramalarında üzerinden çıkan paralar ise kamuya aktarıldı. Ayrıca kabahatler kanununun ilgisi maddesi gereği yasal işlem yapılarak bulundukları yerden men edildi.

Yapılan denetimlerde dilencilerin duygu sömürüsü yaparak toplamış oldukları paraları, üst aramalarında zabıtaya yakalatmamak için çeşitli yöntemleri kullandıkları görüldü. Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde dilencinin çocuk bezine sakladığı 127 TL para tespit edildi. Dilenci hakkında kabahatler kanununun ilgili maddesi gereği yasal işlem yapıldı.

Büyükşehir Zabıtası Dilendirilen Çocuklar İçin Harekete Geçti
Büyükşehir Zabıtası Dilendirilen Çocuklar İçin Harekete Geçti

Kaynak: Habermetre

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Dilencinin sakladığı paralar yanındaki bebek bezinin içinde çıktı
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