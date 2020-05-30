Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tekirdağ'da dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
30.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:43
Tekirdağ'da dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.
Ekipler, Namık Kemal Araştırma Hastanesi önünde 3 kadının paraları olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para istediklerini belirledi.
Zabıta ekiplerince yakalanan 3 kadın, dilencilik yaptıklarını ve günlük 150-200 lira kazandıklarını itiraf etti.
Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan 3 kişinin üzerinden çıkan 284 liraya da el konuldu.
Kaynak: AA