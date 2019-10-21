Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

2'Sİ TUTUKLANDIAdıyaman'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan ve polis tarafından gözaltına alınan 3 kadından 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21.10.2019 17:20
Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

2'Sİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan ve polis tarafından gözaltına alınan 3 kadından 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dilenci kılığında girdikleri evden 700 lira para çalan ve polis tarafından gözaltına S.B., İ.A. ve K.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken K.B. ise yaşının küçük olması nedeni ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et