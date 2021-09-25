Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar - Haberler
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Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

BÜYÜKADA'nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi'nde, dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 24 Eylül yürüyüşü, bu yıl da gerçekleştirildi.

BÜYÜKADA'nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi'nde, dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 24 Eylül yürüyüşü, bu yıl da gerçekleştirildi. Sağlık, para ve aşk dileyenlerin yanı sıra pandemi sürecinin bitmesini dileyenler ağaçlara maske bağladı.

Büyükada'ya dün erken saatlerden itibaren gelenler, Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret etti. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 202 metre yükseklikteki tepeye çıktı. Azap Yokuşu adı verilen yol üzerinde yürüyenler makaradaki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına devam etti. Pek çok dinden insanın bir araya geldiği günde dilek dileyenlerin ipleri görsel bir şölen oluşturdu. İnanışa göre yokuş boyunca bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranların dileklerinin kabul olduğu düşünülüyor.

"ADALARI GEZERİM DİYE GELMİŞTİM AMA BURADA BİR EVİM OLDU"

Her yıl kiliseye gelerek dilek dileyen Büyükada sakini Ayşenur Yıldız, "Birkaç tane dileğim gerçekleşti. Buradaki dileklerin kabul olduğuna inanıyorum. Genellikle huzur, mutluluk ve para diledim. Ev almayı çok istiyordum. Ev aldım, bir evim oldu. Adaları gezerim diye gelmiştim ama burada bir evim oldu. Şu anda ip bağladım. Özellikle beyaz ve kırmızı ip olması gerekiyormuş. Bu ipi başlangıç noktasından yolunuzun sonuna kadar bağlayıp dilekleriniz daimi olsun diye geziyorsunuz. Umarım kabul olur" dedi.

"EV VE ARABA DİLEDİM"

Kilisede mum yakarak ev ve araba dileyen Gülfem Ekici, "Yokuşu tırmanmak zor oldu ama herkes dilek dilediği için o enerjiyle birlikte güzel bir ortam oluştu. Güzel bir deneyim oldu benim için. İp bağlamadım ama o enerjiyle birlikte dileklerimin gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"DİLEĞİM GERÇEKLEŞTİ VE ÇOCUĞUM OLDU"

Yıllar önce çocuğunun olması için Ayayorgi Kilisesi'ne gelerek dilek dileyen ve dileğinin gerçekleştiğini belirten Fadime Aykutalp ise, "Buraya sürekli geliyorum. Yıllar önce çocuğum olmadığı için dilek tutmuştum. Dileğim gerçekleşti ve çocuğum oldu. Şimdi dilek dilemek için tekrar geldim. Mum yaktım, yağ getirdim ve şeker dağıttım. Çok güzel bir duygu. Yokuşu yalın ayak çıktım. İnanarak gelince dileklerin gerçekleştiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.


Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

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Haber: Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar - Haberler
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