Dileklerinin kabul olması için 202 metre yokuştan Aya Yorgi'ye tırmandılar

BÜYÜKADA'nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi'nde, dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 24 Eylül yürüyüşü, bu yıl da gerçekleştirildi. Sağlık, para ve aşk dileyenlerin yanı sıra pandemi sürecinin bitmesini dileyenler ağaçlara maske bağladı.

Büyükada'ya dün erken saatlerden itibaren gelenler, Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret etti. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 202 metre yükseklikteki tepeye çıktı. Azap Yokuşu adı verilen yol üzerinde yürüyenler makaradaki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına devam etti. Pek çok dinden insanın bir araya geldiği günde dilek dileyenlerin ipleri görsel bir şölen oluşturdu. İnanışa göre yokuş boyunca bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranların dileklerinin kabul olduğu düşünülüyor.

"ADALARI GEZERİM DİYE GELMİŞTİM AMA BURADA BİR EVİM OLDU"

"EV VE ARABA DİLEDİM"

"DİLEĞİM GERÇEKLEŞTİ VE ÇOCUĞUM OLDU"