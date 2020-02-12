"Dilekçe Hakkı Çalıştayı" açılış töreni
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"Dilekçe Hakkı Çalıştayı" açılış töreni

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi Şentop ve Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Şentop'un plaket sahiplerine plaketlerini vermesi Hatıra fotoğrafı...

12.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:48

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi

Şentop ve Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Şentop'un plaket sahiplerine plaketlerini vermesi

Hatıra fotoğrafı çekimi

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Dilekçe Hakkı Çalıştayı" açılış töreni
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