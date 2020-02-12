"Dilekçe Hakkı Çalıştayı" açılış töreni
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi Şentop ve Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Şentop'un plaket sahiplerine plaketlerini vermesi Hatıra fotoğrafı...
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi
Şentop ve Oktay'ın katılımcılarla selamlaşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Şentop'un plaket sahiplerine plaketlerini vermesi
Hatıra fotoğrafı çekimi
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış törenine katıldı.