12.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Esad ordusu Türk askerine saldırmakla el bombasının pimini çekmiştir. Bundan sonra olacakların sorumlusu Türkiye olmayacaktır" dedi.



TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TBMM'de Dilekçe Hakkı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada Meclisin en eski komisyonlarının başında Dilekçe Komisyonunun geldiğini hatırlatarak, "Çalışmalarına Meclis-i Mebusan ile birlikte başladı, TBMM'nin açıldığı günden itibaren de çalışmalarını kesintisiz devam ettirdi. Dilekçe bir derman arama yolu. Dilekçe Komisyonumuz da derdine derman arayan vatandaşlarımızın başvurduğu komisyonumuz. Hizmet almak isteyen, şikayet eden, sorununa çözüm arayan her vatandaşımız dilekçe verme hakkına sahip. Dilekçe Hakkı Çalıştayı'nda bu konunun etraflı bir şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Şentop, Türkiye'nin elem verici olaylar yaşadığını hatırlatarak, "Yerin altı sallandı, üstü kaydı. Arka arkaya felaketlere maruz kaldık. Can kayıplarımız oldu, insanlarımız hayatını kaybetti. Çok sayıda insanımız da felaketlerden yaralı olarak kurtuldu. Ölen kardeşlerimiz hepimizi üzdü. Çok sayıda kardeşimizin yaralı kurtulması üzüntümüzü hafifletti. Bu arada aynı günlerde Suriye'de askerlerimize alçakça saldırılar yapıldı. Kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeden 9 yıldır silahsız masum vatandaşlarını katleden Suriye rejimi, bu sefer askerlerimize saldırdı. İki haftada 13 askerimizi şehit ettiler. Askerlerimiz çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen İdlib'deki üs bölgelerinde saldırıya uğradılar. Kahraman askerlerimiz yapılan saldırılara misliyle karşılık verdiler, vermeye de devam edeceklerdir. Ancak Esad ordusu Türk askerine saldırmakla el bombasının pimini çekmiştir. Bundan sonra olacakların sorumlusu Türkiye olmayacaktır. Bizim insani dramı sona erdirmek ve sivil kayıpları azaltmak için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bundan sonra sorun sahada çözülecektir. Milletçe bize düşen askerimizin moralini bozmadan birliğimizi, beraberliğimizi korumak ve dayanışmamızı artırmaktır. Allah kahraman ordumuza güç kudret versin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Askerimiz, polisimiz, işçimiz, işverenimiz, esnafımız işini yapıyor. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Şentop şöyle konuştu:



"4 Haziran 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra başbakanlık kurumunu kapattık. Tabii 27. yasama döneminde Dilekçe Komisyonuna yapılan 10 bin 166 başvuru, CİMER'e yapılan başvuruların yanında çok mütevazı kalıyor. ya da Kamu Denetçiliği Kurumumuza 2019 yılında yapılan 19 bin 750 adet başvuru Cumhurbaşkanlığına yapılan başvuru ile mukayese edilemez. Diğer kurumlarımıza da benzer şekilde dilekçe veriliyor. Bu noktada elektronik yolla devlete ulaşmanın yolunu daha da kolaylaştırıp kısaltabiliriz. Tıpkı çağrı merkezi gibi vatandaşların aklında kolay kalacak şekilde dilekçe.gov.tr şeklinde bir internet sayfası düzenlenebilir. İçinde hangi kamu kurumuna dilekçe verilmek isteniyorsa, ona dair yönlendirme yapılabilir."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, vatandaşın dilek ve şikayetlerini dilekçe aracılığıyla ilettiklerini söyleyerek, "Bu konuda Kutadgu Bilig'den Siyasetname'ye, Koçibey Risalesi'nden Mukaddeme'ye kadar uzanan çok güçlü bir müktesebata sahibiz. Yönetim geleneğimizde her bir insanımızın iradeyle ilişkisine ve iradeden razı olmasına büyük önem verilmiştir. Orta Asya'da kurulan Türk devletinde toy adı verilen kurultayda devlet işlerinin yanı sıra halkın istek ve sıkıntılarının dinlendiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.



Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihriban Belma Satır, vatandaşların Meclise doğrudan başvuru hakkının 1876'dan günümüze kadar anayasalarla korunduğunu belirterek, dilekçe hakkının insanın şahsına bağlı bir hak olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA