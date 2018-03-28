Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda tatbikat yapıldı.

Özellikle yaz aylarında her yıl rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda olası tehlikelere karşı Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü ve AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri tarafından doğa harikası Oluklu Kanyonu'nda gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlandı. Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Milli Parkımızda ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan yoğun yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin güvenliği ve memnuniyetleri kapsamında, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri ve Milli Park Ekiplerimizce Oluklu Kanyon Mevkiinde Tabiatta Arama ve Kurtarma Tatbikatı yapıldı "denildi. - AYDIN