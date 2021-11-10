Dilek Yalçın'ın ilk kişisel sergisi "Nesnelerin Masumiyeti" ile Tophane-i Amire'de açılacak

Sanatçı Dilek Yalçın'ın, masumiyet kavramını yansıtmaya çalıştığı "Nesnelerin Masumiyeti" adlı ilk kişisel sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 15 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Yalçın, sergide, pandemi sürecinde yaşanan kapanma dönemlerinde ürettiği resim, enstalasyon ve heykelleri kapsayan yaklaşık 130 eserden oluşan seçkinin yanı sıra bir adet de NFT eser sergileyecek.

Kapanma olarak tanımladığı dönemde oluşturduğu eserlerden hazırladığı "Şeylerin Masumiyeti" serisiyle içsel olanı dışa vurmayı, dışarda olanı ise içeri almayı amaçlayan sanatçı, aynı zamanda mültecilik ve pozitif ayrımcılık konusunu işlediği "Survivor" isimli enstalasyon ve heykel çalışmalarını da sergi kapsamında izleyicilerin beğenisine sunacak.

Sanat alanına olan tutkusunu London University of Arts'ta resim alanında yüksek lisans yaparak akademik boyuta taşıyan Dilek Yalçın, gündelik hayatta varlığının farkında olunan veya olunmayan birçok nesneyi, iç mekanı ve bazı evrensel temaları çalışmalarında ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Ekoloji, küreselleşme, dijitalizm, sığınmacılık, kadın çalışmaları gibi toplumsal ve evrensel temaları, sürreal bir realizmle kurgulanan, malzemede sınır tanımayan enstalasyonlarıyla ele alan Yalçın'ın sergisi 30 Kasım'a kadar görülebilecek.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk adına sanatçı, Jerzy Kosinski'nin aynı isimli romanından ilhamla tasarladığı "Boyalı Kuş" enstalasyonunu da ilk solo sergisi kapsamında, İyilik İçin Sanat Derneği'nin 3 dönemdir devam eden Anadolu'dan İzlenimler Projesi'nde yer alan genç sanatçılar için satışa sunuyor.

"Boyalı Kuş" enstalasyonunda yer alan 100 adet ahşap kuşu, "www.bydilekyalcin.com" adresinden tek tek satışa sunan sanatçı, elde edilen gelirin büyük bölümünü genç sanatçıların yararına kullanılmak üzere derneğe bağışlayacak.

Haberi Kaydet