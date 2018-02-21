Dilek Ödülleri Bu Yıl da Çocukların Umudu Oluyor

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Dilek Ödülleri, kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 35 kategoride verilecek.

2009 yılından bu yana çocuklara umut olan Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, her yıl geleneksel olarak öğrencilere yönelik düzenlediği anketlerle "Yılın En İyileri"ni seçiyor. "Yılın En İyileri"ne ödüllerin verildiği geceden elde edilen gelir ise dernek projelerine kaynak olarak aktarılıyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin seçtiği "Yılın En İyileri", 5 Mart Pazartesi akşamı 20.00'de Dilek Ödülleri'nde buluşuyor.

Bir Dilek Tut Derneği'nin Türkiye'deki üniversite temsilcilikleri olan Hayalimi Paylaş topluluklarının en büyüğü Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri'nin organize ettiği Dilek Ödülleri'nde çok sayıda ünlü isim yer alıyor.