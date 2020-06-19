Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sık sık gündem geliyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ile tanınan Dilek İmamoğlu, sık sık gündem geliyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte, merak edilen Dilek İmamoğlu kimdir ve Dilek İmamoğlu kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Kasım 1974 (45 yaşında), Trabzon

Eş: Ekrem İmamoğlu (e. 1995)

Doğum: Dilek Kaya; 18 Kasım 1974 (45 yaşında); Trabzon, Türkiye

Eğitim: İstanbul Üniversitesi

18 Kasım 1974 tarihinde Trabzon'lu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İmamoğlu, Cam Tavan Sendromu alanında tez çalışması yapmıştır, "Y Kuşağı'nın liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisini" inceleyen doktora çalışmasına ise devam etmektedir.[

18 Kasım 1995'te Ekrem İmamoğlu ile evlenen Dilek İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.

Dilek İmamoğlu, "engellilerin yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak için" Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya eşliğinde İstanbul'da tekerlekli sandalye ile bir gün süresince dolaşmıştır. İmamoğlu'na, 2014 yılında "engelli bireylere dönük yaptığı farkındalık etkinliği" sonucunda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Şükrü Sürmen Ödülü verilmiştir.

2019'un Ekim ayında İmamoğlu Madame Figaro Türkiye dergisinin kapağında "İstanbul'un First Lady'si" başlığı altında yer aldı.