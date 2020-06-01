Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi hastaneden alındı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/- Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi hastaneden alındı.

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Akçabelen'in cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü. İkindi vakti burada kılınacak olan cenaze namazının ardından Akçabelen'in cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA