Dilek fenerleri anneler için uçuruldu
AK Parti İl Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla gökyüzüne dilek feneri uçurdu.
AK Parti İl Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla gökyüzüne dilek feneri uçurdu.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer, dilek fenerlerini anneler için gökyüzüne gönderdi.
Dağdelen, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak Anneler Günü'nü aktif ve farklı bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla annelerin ve büyüklerin evlerde olduğunu dile getiren Dağdelen, "Onlara bir nebze moral olması için dilek fenerlerini uçuralım istedik. Tabi Anneler Günü bir gün değil. Bir ömür annelerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Anne yürekli olmamız lazım. Anne yürekli demek, merhametli olmak demek. Merhametli annelerimizin haklarını ödeyemeyiz." diye konuştu.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Kaynak: AA