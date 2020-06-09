Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlandı
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Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 7.5 kilometre olan ve Dilek Mahallesini, Malatya'ya bağlayan Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlandı
09.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:51

Malatya Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 7.5 kilometre olan ve Dilek Mahallesini, Malatya'ya bağlayan Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Malatya'nın önemli ulaşım akslarından biri olan, Dilek Mahallesini kent merkezine bağlayan, aynı zamanda Kuzey Kuşak Yolunun da önemli bir parçası olan Dilek Caddesinin 2.5 kilometrelik bölümünde genişletme ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor.

Daha önce 5 kilometrelik bölümü 7 metreden 30 metre genişliğine çıkarılan Dilek Caddesinde, altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Genişletme ve asfaltlama çalışmalarının ardından, cadde güzergahında kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmaları da planlandı. Yapılan çalışmalarla Dilek Caddesinin konforu ve güvenliği standartlara uygun hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dilek Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geziye AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan da katıldı.

Aslan: Yolumuzun yapılmasından dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Dilek Caddesinin büyük bölümünün geçmiş yıllarda genişletildiğine dikkat çeken Mahalle Muhtarı Ali Aslan, "Yapılmayan 2.5 kilometrelik yolumuz vardı. Yapılmasını özlemle bekliyorduk. Şimdi yapılıyor olduğunu görmekten son derece mutluyuz. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Koca: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Dilek Caddesinin son etabı olan 2.5 kilometrelik bölümün yapımına başlandığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise "Son etabı yapmak Başkanımız Selahattin Gürkan'a nasip oldu. Buranın da tamamlanmasıyla birlikte özlenen tablo ortaya çıkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gürkan: Dilek Caddesi Malatya'nın önemli akslarından biri

Büyükşehir Belediyesinin merkez kırsal ayrımı yapmadan, Malatya'nın her noktasına hak ettiği hizmeti götürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ, Pütürge ilçelerimizde yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Kaliteli ve sağlıklı hizmet götürebilmek için geçtiğimiz günlerde araç filomuzun sayısını artırmıştık. Malatya'nın sağlıklı büyümesini sağlayacak yeni yol projeleri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dilek Caddemiz Malatya'nın önemli ulaşım akslarından biridir. Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçasıdır.

Çalışmaların tamamı bittiğinde Dilek Mahallemizin gelişimi de ivme kazanacak. 20 gün gibi kısa bir sürede buradaki çalışmaları tamamlamayı arzuluyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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