Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu.
09.09.2019 09:13
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu. Canlı müziğin yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı.
Kaynak: AA