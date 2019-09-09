Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu.

09.09.2019 09:13
Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu. Canlı müziğin yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı.

Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Kaynak: AA
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