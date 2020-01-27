Dilek apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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Dilek apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı.

27.01.2020 03:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 03:16
Dilek apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu tespit edilen 1 kişinin daha çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek apartmanının enkazında 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri saat 02.00 sıralarında 1 kişinin yeri tespit etti. Ekipler, bir süre sonra yeri tespit edilen Sevim Cambaz'ın cansız bedenine ulaşarak enkazdan çıkardı. Cambaz'ın cenazesi, morguna kaldırıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu öğrenilen bir kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.

BAKANLAR ENKAZ BÖLGESİNDE

Öte yandan İçişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gecenin ilerleyen saatlerinde enkaz bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakanlar, daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Dilek apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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