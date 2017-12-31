"Dilek Ağacı"na Dilek Yazdılar, Gelen Hediyelerle Sevindiler

Yaklaşık 235 öğrenci, 2 ay önce dileklerini belirten mektuplarını İstanbul'da faaliyet gösteren Terakki Vakfı Okulları'na ilettiler. Terakki Vakfı Okulu öğrencileri ise İstanbul'da kardeşlerinin dileklerini yerine getirmek için dükkan dükkan dolaştılar. 2 aylık süre sonunda hazırlanan 14 koli hediye, yeni yıla girmeden önce öğrencilere verilmek üzere, okul idaresine teslim edildi.

Proje hakkında bilgi veren Terakki Vakfı Okulları Levent Kampüsü Sosyal Etkinlik Koordinatörü Ayşegül ERDÖVEN, "Dilek Ağacı" ismindeki bu projeyi Türkiye genelinde 2500 öğrenci için gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi;"Batman'dan Samsun'a, Kahramanmaraş'tan Hatay'a toplam 12 okulda öğrencilerimize, 2018 yılında ne dilediklerini sorduk. Öğrencilerimiz bizlere en çok istediklerini yazıp gönderdiler. Biz de hem Terakki Vakfı Okulları Levent Kampüsü hem de Tepeören Kampüsümüzle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, minik öğrencilerimizin dilekleri gerçekleştirmek için çalıştık. Onları mutlu görmek, isteklerini gerçekleştirmek bizim için paha biçilemez. Bu projede yer alan kıymetli öğrencilerimize, velilerimize ve Tepeören Kampüsü Öğrenci Birliği Danışman Kurulu Başkanı Beyhan UĞURAL öğretmenimize teşekkür ediyorum. Terakki Vakfı Okulları olarak geçmişten günümüze, sosyal projeleri hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz."

Okullarında böyle bir projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü Aytaç YAMAN, 235 öğrencinin 2018 yılına mutlu bir şekilde girdiğini belirtti. Tüm öğrencilere yılbaşından önce hediyelerini teslim ettiğini söyleyen YAMAN şunları ekledi;"Proje mutlu bir şekilde sonuçlandı. Tüm öğrencilerimiz dilediği hediyelere kavuştular. Kimi öğrencimiz dilediği oyuncak uçağa, kimi öğrencimiz dilediği ayakkabıya kavuştu. Onları mutlu görmek, öğretmenleri olarak bizi de mutlu etti. Ben burada, bu projeyle bizi tanıştıran eski sınıf öğretmenimiz Filiz KELEŞ TEKTAŞ'a, projeyi başından beri takip ederek, sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayan müdür yardımcımız Hanefi ZOBAR'a ve bu projede en büyük katkıyı sağlayan Terakki Vakfı Okullarına, idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. "

