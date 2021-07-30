Dilek ağacı maske ağacına döndü

İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan Aşıklar Şelalesi içerisinde bulunan ve vatandaşların çaputlarını astığı dilek ağacı, son zamanlarda 'maske ağacı'na dönüştü.

İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan Aşıklar Şelalesi içerisinde bulunan ve vatandaşların çaputlarını astığı dilek ağacı, son zamanlarda 'maske ağacı'na dönüştü. Korona virüsün sona ermesini dileyenler, dilek ağacına maskelerini asmaya başladı.

Dikili ilçesinin Nebiller Mahallesi sınırlarında bulunan Aşıklar Şelalesi, doğal güzelliğinin yanı sıra özellikle yaz aylarında şelaleden dökülen serin sularıyla vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Tatlı su balıkları ve su kaplumbağaları gibi birçok hayvanın da yaşam alanı olan ve içerisinde birçok mağarayı da bulunan Aşıklar Şelalesi'nde, bir de çaput bağlandığı dilek ağacı yer alıyor. Ancak dilek ağacındaki çaputların yerini son zamanlarda maskeler almaya başladı. Korona virüsün sona ermesini dileyenler, buraya gelerek dilek ağaca maskelerini asmaya başladı. Dilek ağacı üzerinde bulunan maskelerin görüntü kirliliğine sebep olurken, maskelerin ağaca asılması hijyen kuralları aşısından da sorun teşkil ediyor.

"AŞINIZI OLUN, DOĞAYA DA ZARAR VERMEYİN"

Aşıklar Şelalesi'nde bulunan bir işletmenin yöneticisi Uğur Dundar, insanların korona virüsünün sona ermesi dileğiyle ağaca maske astıklarını söyledi. Uğur Dundar, yapılan işi yanlış bulduğunu ve doğanın kirlenmesine yol açtığını ifade ederek, "Bu şekilde yapılmaması lazım. İnsanlarımıza anlatıyoruz ama yetersiz kalıyor. En güzeli aşınızı olun, böyle şeylere başvurmayın. İnancınız sonsuz olsun ama bu şekilde bir inanca sahip olursanız hiçbir yere varamazsınız. Aşınızı olun, doğaya da zarar vermeyin. Güzel bir doğa var, bu doğa hepimizin sahip çıkması gereken bir şey" dedi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı