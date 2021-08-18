Dilden dile anlatılan masallar AB Projesi ile kitap haline getiriliyor
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Dilden dile anlatılan masallar AB Projesi ile kitap haline getiriliyor

Dilden dile anlatılan masallar AB Projesi ile kitap haline getiriliyor
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen ve "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı" kapsamında yürütülen Sınır-Ötesi Masallar Projesi ile dilden dile anlatılan masallar derlenerek kitap haline getiriliyor.

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) önderliğinde yürütülen Almanya-Hessen Belediyesinden "Brüder-Grimm Haus Müzesi" proje ortağı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçi olarak yer aldığı 'Sınır Ötesi Masallar' projesi kapsamında halk bilimciler ve derlemecilerden oluşan komisyon tarafından köy köy, ilçe ilçe en ücra köşelere kadar ulaşılarak somut olmayan kültürel mirasımızın önemli değerlerinden olan yöresel masallar,yöre insanın anlatımıyla dinlenerek kayıt altına alınıyor.

'Somut olmayan Kültürel Miras Gaziantep Haritası'na da hizmet edecek olan hibe programı çerçevesinde şu ana kadar 35 orijinal masal kayıt altına alındı. Öğüt niteliği taşıyan masalların derlenmesi, kültürel mirasın korunmasına hizmet etmenin yanı sıra içerisinde barındırdığı sevgi, yardımseverlik, çalışkanlık, dürüstlük gibi değerlerin, etkileyici, heyecan verici masal kahramanları yoluyla gelecek kuşaklara aktarımınada katkı sunacak.

Kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje ile kayıt altına alınan ve derlenen masallar, Türk ve yabancı akademisyenlerden oluşturulan komisyon tarafından seçilerek kitap haline getirilecek. Derlenen ve çevirisi yapılan Türk ve Alman masal kitapları, Almanya'da ve Türkiye'de 300 farklı müze ve kütüphanede kullanıma sunulacak.

Diğer taraftan ziyaret edilen köy ve ilçelerde halkın anlattığı diğer geleneksel masallar, ninniler ve manilerin de İl Kültür Envanterine kaydolması sağlanacak.

Proje kapsamında öğretmen ve müze çalışanlarından oluşan 100 katılımcıya ise daha önceden 'Masal Anlatıcılığı' eğitimi düzenlenmişti.

Kaynak: Bültenler

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