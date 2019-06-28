Dilcilik yöntemiyle evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi

Dilcilik yöntemiyle evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi

Bolu'da kapıların dillerini düşürmek yöntemiyle hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın adliyeye sevkedildi.

Dilcilik yöntemiyle evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi

Bolu'da kapıların dillerini düşürmek yöntemiyle hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin farklı illerinde "kapı dili düşürmek" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen ve "Kırıkkale Grubu" olarak adlandırılan hırsızlık çetesi üyesi B.K. (20) ve S.V. (20) isimli 2 kadının Bolu'da bir eve girmeye çalıştıkları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Çıkınlar Mahallesi'nde bir eve girmek üzereyken evde yaşayanların seslerini duyunca kaçmaya çalışan B.K. ve S.V., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Son olarak Ankara'da çok sayıda evden aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ve hırsızlık suçundan kayıtları oldukları öğrenilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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