Dilay Korkmaz'ın alışveriş turu

08.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:41

Akşam saatlerinde geldiği Vadİstanbul'da alışveriş turuna çıkan güzel sunucu sezonluk ürünleri inceleyerek kendisine güzelce alışveriş yaptı.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Korkmaz, "her şey çok güzel gidiyor kısa bir tatil yaptım dinlendim, her zamanki gibi çalışmaya devam" dedi. "Evlilik düşünüyor musunuz?"& ; sorusuna; "şimdilik kalbim boş bu işler kısmet ama tabiki doğru kişi karşıma çıkarsa olabilir." cevabını verdi.& ;& ;





