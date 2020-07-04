Dilaver Mutlu: "Maçı kazanmak değil genç oyuncularımızı kazanmak istiyorduk" - Dilaver Mutlu: "Maçı kazanmak değil genç oyuncularımızı kazanmak istiyorduk" Menemenspor'da Teknik Direktör Dilaver Mutlu, 4-2 Adanaspor galibiyeti sonrası, "Maçı kazanmak değil genç oyuncularımızı kazanmak istiyorduk" dedi.

- Dilaver Mutlu: "Maçı kazanmak değil genç oyuncularımızı kazanmak istiyorduk"

İZMİR - Menemenspor'da Teknik Direktör Dilaver Mutlu, 4-2 Adanaspor galibiyeti sonrası, "Maçı kazanmak değil genç oyuncularımızı kazanmak istiyorduk" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Adanaspor'u 4-2 mağlup eden Menemenspor'da Teknik Direktör Dilaver Mutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada bol gollü bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Adanaspor için üzülüyoruz. İnşallah seneye bu lige dönerler. Maçı kazanmak değil genç oyuncularımızı kazanmak istiyorduk. Son maça kadar ne kadar puan toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Bu puanları toplarken de genç kardeşlerimizi kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA