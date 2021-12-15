Dilaver Mutlu: "İyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık" - Haberler Spor
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Dilaver Mutlu: "İyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık"

Dilaver Mutlu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, sahalarında golsüz berabere kaldıkları Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ancak final paslarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, sahalarında golsüz berabere kaldıkları Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ancak final paslarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, açıklamalarda bulundu.

Dilaver Mutlu, "Bugün zorluk derecesi yüksek bir maç oynadık. İki tarafın da puana ihtiyacı vardı. Bizim de iç sahada kazanma ve kaybetmeme serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Oyun olarak iyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık. 1 puanı paylaştık. Hedefimiz önümüzdeki hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı. Ayağı kırılan Okan Derici'ye ve Denizlispor camiasına geçmiş olsun diliyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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