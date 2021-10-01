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Dilaver Mutlu: "Bugün top bizi sevmedi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dilaver Mutlu:

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-0 kaybettikleri Altınordu derbisinin ardından "Bugün top bizi sevmedi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-0 kaybettikleri Altınordu derbisinin ardından "Bugün top bizi sevmedi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik" dedi.

TFF 1. Lig'i 8. haftasında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu mücadeleyi değerlendirdi.

Mutlu, "Bugün bol mücadeleli iyi bir müsabaka oynadık ama sonuca yansıtamadık. Oyunun başındaki bir pozisyon hatası sebebiyle golü yedik. Oyunda genel olarak istatistiki bilgilerde üstündük. Pozisyonlarımız da çok vardı. Son saniyeye kadar maçı çevirebilmek için uğraşımızı verdik. Son saniyede golü kaçırdık. Bugün top bizi sevmedi, yapacak bir şey yok. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Milli arayı iyi değerlendirip Samsunspor maçında puan kaybını telafi etmeye çalışacağız" dedi. - İZMİR

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