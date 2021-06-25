Dilara Uralp, Barcelona'da ikinci oldu
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Dilara Uralp, Barcelona'da ikinci oldu

Dilara Uralp, Barcelona'da ikinci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüren milli sörfçü Dilara Uralp, Barcelona'da gerçekleşen yarışları ikinci sırada tamamladı.

Tokyo Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüren milli sörfçü Dilara Uralp, Barcelona'da gerçekleşen yarışları ikinci sırada tamamladı.

Tokyo'da Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan Olimpik Milli Sporcu Dilara Uralp, İspanya Barcelona'da katıldığı Campeonato de Espana de Windsurf 2021 Kadınlar kategorisinde ikinciliği elde etti. Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu olan Dilara Uralp, 49 sporcunun mücadele ettiği yarışların genel kategorisinde ise 18. sırada yer aldı. - İSTANBUL

Dilara Uralp, Barcelona'da ikinci oldu
Dilara Uralp, Barcelona'da ikinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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