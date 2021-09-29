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Dilara Ucan, Avrupa ikincisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dilara Ucan, Avrupa ikincisi

Finlandiya'nın Rovaniemi kendinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcu Dilara Ucan, 1 altın 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Finlandiya'nın Rovaniemi kendinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcu Dilara Ucan, 1 altın 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Kadınlar 76 kiloda yarışan Dilara Ucan koparmada 101 kilo ile gümüş, silkmede 127 kilo ile altın, toplamda ise 228 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Yarın 81 kiloda yarışacak sporcular Tuğçe Boynueğri ve Sara Yenigün saat 15.00'te yarışacak Şampiyonanın beşinci gününde millilerin madalya sayısı 5 altın, 12 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 23 madalyaya ulaştı. - İSTANBUL

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