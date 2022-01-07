Dilara Tongar, Kayseri Basketbol'da

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı transfer etti.

Sezona maddi sıkıntılarla başlayan Bellona Kayseri Basketbol geçen hafta 1 yerli 1 yabancı ismi transfer etmişti. Kayseri ekibi son olarak Dilara Tongar ile prensipte anlaştı. Profesyonel liglerde ilk olarak Kayseri forma giymeye başlayan Dilara Tongar'ın önüüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek imza atması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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