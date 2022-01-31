Dilara Şahin kimdir sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor. A haber'de yer alan haber sonrası Dilara Şahin hakkında detaylar araştırıldı.

DİLARA ŞAHİN KİMDİR?

A Haber'in haberine göre, Hollanda'da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, hastane yetkilileri Şahin'in yaşam fişini çekme kararı aldı. Olayın ülkemizde duyurulmasının ardından Sağlık Bakanlığı Dilara için devreye girdi ve Türkiye'ye gelmesi sağlandı.

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